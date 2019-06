Dois homens de 30 e 60 anos foram detidos, em Mirandela, por posse de armas ilegais e furto de material agrícola naquele concelho do distrito de Bragança, informou a GNR.

De acordo com a fonte, as detenções ocorreram no âmbito de uma investigação que durava há quatro meses e levou à realização quatro buscas.

Das buscas, nomeadamente a um armazém agrícola, resultou a apreensão de duas caçadeiras, um revólver, 154 munições, uma catana e vário material como um ciclomotor, motosserras e motores de rega.

Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a Termo de Identidade e Residência, enquanto o processo seguiu para o tribunal de Mirandela.