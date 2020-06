O Núcleo de Investigação Criminal do Comando Territorial da GNR do Porto anunciou esta segunda-feira a detenção de quatro homens, com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos, por roubo agravado e extorsão nos concelhos de Vila Nova de Gaia e Matosinhos.

Em comunicado, a GNR esclarece que durante a investigação foi possível apurar que, durante o estado de emergência, os suspeitos efetuaram dois roubos, agravados por utilização de arma de fogo, e uma extorsão a duas vítimas, de 22 e 36 anos.

Os militares da Guarda deram cumprimento a sete buscas domiciliárias, que culminaram na detenção dos suspeitos.

Decorrente desta ação policial, foram apreendidas pequenas quantidades de haxixe, uma arma aerossol e material utilizado na prática dos ilícitos criminais.

Os detidos, com antecedentes criminais por crimes contra o património, tráfico de estupefacientes, posse de arma proibida e condução ilegal, foram já presentes ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia que aplicou a dois a medida de coação de apresentações semanais e a outros dois apresentações bissemanais em posto policial.

Portugal entrou dia 3 de maio em situação de calamidade, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março, devido à pandemia de Covid-19.