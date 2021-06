A Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) registaram 2.065 acidentes de que resultaram 10 vítimas mortais, mais quatro do que no período homólogo, durante campanha de segurança rodoviária “Cinto-me Vivo”.

Segundo um balanço conjunto da GNR, PSP e Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), durante a campanha, que decorreu entre 23 e 29 de junho,foram registados 2.065 acidentes que causaram 10 mortos, 44 feridos graves e 679 feridos ligeiros.

Relativamente ao período homólogo de 2020, verificaram-se mais 255 acidentes, mais quatro vítimas mortais, mais 11 feridos graves e mais 111 feridos ligeiros.

A GNR e a PSP fiscalizaram durante a campanha 52.835 veículos, tendo sido registadas 10.494 infrações, das quais 1.185 relativas à não utilização ou uso incorreto de dispositivos de segurança (cinto de segurança, capacetes e sistema de retenção de crianças).

Durante a campanha “Cinto-me Vivo”, da responsabilidade da ANSR, PSP e GNR foram sensibilizados 776 condutores e passageiros.

A campanha teve como objetivo alertar os condutores e todos os ocupantes dos veículos para a importância de utilizarem sempre e de forma correta os dispositivos de segurança.

Inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2021, a campanha foi divulgada nos meios digitais e através de cinco ações de sensibilização da ANSR, realizadas em simultâneo com as operações de fiscalização realizadas pela GNR pela PSP, em Alenquer (Lisboa), Faro, Beja, Caldas da Rainha (Leiria) e Almeirim (Santarém).

O Plano Nacional de Fiscalização, enquadrado no Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária (PENSE 2020), prevê a realização de campanhas de sensibilização em simultâneo com operações de fiscalização, em locais onde ocorrem regularmente infrações que representam um risco acrescido para a ocorrência de acidentes.