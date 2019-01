A GNR anunciou hoje a detenção de dois homens, com 41 e 37 anos, pelo alegado exercício e contratação de serviços ilegais de segurança privada em Aguiar da Beira, no distrito da Guarda.

O Comando Territorial da GNR da Guarda informou em comunicado que deteve os suspeitos no âmbito de uma ação de fiscalização realizada num estabelecimento de diversão noturna, na localidade de Aguiar da Beira.

Durante a operação "os militares verificaram que um homem se encontrava a exercer funções de segurança privada sem que para tal tivesse a licença necessária, o que resultou na sua detenção", indica a nota.

Segundo a fonte, o proprietário do estabelecimento de diversão noturna também foi detido, "por ter na sua posse uma pistola de calibre .32, num espaço de diversão, e pela contratação de serviços ilegais de segurança privada".

Os dois homens foram detidos no sábado, através do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Gouveia, com o apoio do Posto Territorial de Aguiar da Beira.

Os suspeitos foram hoje presentes ao Tribunal da Guarda para primeiro interrogatório judicial, tendo ficado em liberdade e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.