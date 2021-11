Duas pessoas foram detidas por tráfico de mais de 21 mil doses de droga no âmbito de uma investigação que levou à apreensão de cerca de 100 mil euros em numerário, na Póvoa de Varzim, informou esta quarta-feira a GNR.

Através do Comando Territorial do Porto e no âmbito de uma investigação que teve a duração de cerca de um ano e meio, foi dado na terça-feira cumprimento a quatro mandados de busca, uma domiciliária e três em viaturas, no concelho da Póvoa de Varzim, acrescenta a Guarda Nacional Republicana, em comunicado.

Nesta ação foram detidos um homem e uma mulher, de 37 e 35 anos, respetivamente.

Também foram apreendidas 16.900 doses de haxixe, 2.275 doses de canábis, 2.080 doses de cocaína, três viaturas, 96.400 euros em dinheiro, seis telemóveis, quatro balanças de precisão e diversa documentação.

Os detidos foram constituídos arguidos e serão presentes hoje ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Póvoa de Varzim, para aplicação das medidas de coação.

A operação contou com o reforço do Grupo de Intervenção e Ordem Pública da Unidade de Intervenção.