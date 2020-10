Quatro gatos bebés foram fechados dentro de um saco de plástico e abandonados num caixote do lixo no concelho de Lamego, distrito de Viseu.

A GNR conseguiu resgatar os animais, na sequência de uma denúncia a dar conta do abandono, indicou a Guarda.

Os militares deslocaram-se ao local onde encontraram os animais presos dentro de um saco plástico, estando impedidos de sair do interior do caixote do lixo", descreveu a GNR, nesta terça-feira.