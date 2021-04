Um grupo de três jovens foi detido na sexta-feira depois de ter assaltado uma loja em Castanheira, na Guarda.

Os suspeitos, com 18 e 19 anos, foram "intercetados e detidos no IC2, na zona de Coimbra", pela GNR, indicou a Guarda, em comunicado divulgado neste sábado.

O carro em que seguiam tinha sido roubado por dois dos detidos em Vila Nova de Gaia, por carjacking.

No seguimento das diligências policiais, os suspeitos foram intercetados e detidos no IC2 na zona de Coimbra. Foi ainda possível apurar que o veículo em que se faziam transportar era proveniente de um roubo (carjacking), no concelho de Vila Nova de Gaia, efetuado por dois dos indivíduos detidos", diz a GNR.