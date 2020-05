Um homem de 30 anos com antecedentes criminais tanto em Portugal como em Espanha foi detido, em Vila Nova de Gaia, e ficou em prisão preventiva, por suspeita de 13 crimes de furto, revelou este domingo a GNR do Porto.

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto explica que, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vila Nova de Gaia, foi detido um homem “por suspeitas de crimes de furtos qualificados”.

A investigação decorria há cerca de dois meses, tendo originado dois mandados de busca domiciliária, os quais culminaram na detenção do principal suspeito.

O indivíduo está indiciado pela prática de 13 crimes de furto qualificado no interior de residências, através de escalamento e arrombamento”, refere a nota.

Foram ainda apreendidos uma playstation, dois telemóveis, uma máquina de café e um par de sapatilhas.

De acordo com esta força militar, o homem tem antecedentes criminais em Portugal e em Espanha.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no sábado no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, tendo ficado em prisão preventiva.