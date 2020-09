Um homem de 53 anos foi detido em flagrante delito por cultivo de 256 plantas de canábis na localidade de Enxames, concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco, anunciou hoje a GNR.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial de Castelo Branco da GNR explica que a detenção ocorreu na segunda-feira, no decorrer de uma ação de patrulhamento realizada pelo Posto Territorial do Fundão.

Os militares da Guarda localizaram uma plantação de canábis, que era constituída por plantas em diferentes estados de maturação, numa propriedade agrícola", lê-se na nota.

Durante as diligências policiais foram apreendidas 256 plantas de canábis, que o suspeito "declarou serem para consumo próprio".

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial do Fundão.

A ação contou com o reforço do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Fundão.