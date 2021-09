Um homem de 44 anos ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido pela GNR, no concelho de Vila Velha de Ródão, por tráfico de droga.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial de Castelo Branco explica que o homem foi detido em flagrante, quando viajava de comboio, na sexta-feira.

“No âmbito da Operação 'Rail Action Week', os militares da Guarda detetaram diverso produto estupefaciente que estava na posse do suspeito, que se encontrava a bordo de um comboio, culminando na sua apreensão e na detenção do passageiro”, é referido.

Segundo a informação, no decorrer da ação foram apreendidas 65 doses de heroína e cinco doses de cocaína.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Castelo Branco, sendo-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A GNR recorda que está a realizar, até hoje, a Operação “Rail Action Week”, uma operação que é iniciativa da RAILPOL (European Network of Railway Police Forces) e que tem como objetivo realizar controlos simultâneos nas principais linhas ferroviárias europeias.

Neste âmbito, com o intuito de aumentar a segurança e proteção nas redes ferroviárias e a eficácia no combate ao crime em ambiente ferroviário, a GNR realiza ações de controlo e fiscalização nos comboios internacionais e nacionais de passageiros, nas estações ferroviárias e outros locais relacionados com a vertente ferroviária localizados na sua área de responsabilidade.