Um homem de 81 anos foi encontrado morto este domingo em Armadouro, Pampilhosa da Serra, disse à agência Lusa fonte da GNR.

O corpo foi encontrado à porta de casa e transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal”, disse a fonte.

A mesma fonte, que disse que o corpo foi encontrado à porta da residência do próprio, naquela localidade do distrito de Coimbra, não relacionou a morte com o vento forte provocado pela passagem da tempestade Leslie na região Centro.