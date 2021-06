Um homem de 53 anos foi detido esta terça-feira pela Guarda Nacional Republicana (GNR) na Madeira por posse ilegal de armas, na sequência de uma busca domiciliária, no concelho de Santa Cruz, indicou a corporação.

No âmbito de uma denúncia por disparos de arma de fogo na via pública, os militares da Guarda realizaram uma busca domiciliária que culminou na apreensão de armas, sem que o suspeito tivesse legalmente habilitado para as utilizar", é referido num comunicado da GNR.