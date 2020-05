A GNR deteve hoje um homem de 44 anos por suspeita de tráfico de droga e posse ilegal de arma proibida em Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, revelou hoje aquela força de segurança.

O Comando Territorial de Setúbal da GNR, em comunicado, refere que o homem foi detido por militares do Posto Territorial de Alcácer do Sal durante uma ação de fiscalização rodoviária realizada a uma viatura, tendo sido detetadas, na posse do condutor, 13 doses de haxixe.

Após uma revista à viatura, adianta o comunicado, foram ainda apreendidas 200 doses de haxixe, uma dose de MDMA, duas doses de cetamina, três telemóveis, duas facas para uso do corte do produto, uma balança digital, 745 euros em dinheiro e uma arma elétrica denominada 'taser'.

O suspeito está detido nas instalações da Guarda até ser presente ao Tribunal Judicial de Grândola.