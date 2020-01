Um homem e uma mulher foram esta segunda-feira atingidos nas pernas com tiros de caçadeira, no concelho de Alenquer, por um homem com perturbações psiquiátricas, confirmou à agência Lusa fonte da GNR.

O agressor, um homem de 35 anos com perturbações psiquiátricas, e as vítimas eram vizinhos e o crime ocorreu no interior da sua habitação, na localidade de Casal Perdigoto, naquele concelho do distrito de Lisboa.

As motivações do autor do crime estão por apurar.

Segundo a mesma fonte, as vítimas foram atingidas nas pernas, não correndo perigo de vida.

A irmã do homem e outras duas testemunhas tiveram de ser assistidas pelos bombeiros, por terem ficado em choque ao presenciar o crime.

As cinco vítimas foram transportadas para o hospital.

O agressor deverá ser presente ao Tribunal de Alenquer na terça-feira.