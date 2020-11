Um homem de 75 anos foi hoje encontrado morto, em casa, com marcas de ter sido amarrado nos pés e nas mãos, na localidade de Fervença, freguesia de Maiorga, no concelho de Alcobaça, informou a GNR.

A GNR foi alertada “por uma familiar que vive perto da vítima”, um homem de 75 anos que vivia sozinho e que “foi encontrado morto, com sinais de ter sido amarrado nos pés e nas mães e indícios de que não se terá tratado de um suicídio”, disse à agência Lusa Diogo Morgado, comandante do Destacamento Territorial das Caldas da Rainha da GNR.

De acordo com o mesmo responsável, “foi alertada a Polícia Judiciária, que analisou o corpo e recolheu indícios no local”, a residência da vítima, localizada no distrito de Leiria.

O corpo do homem foi transportado para o serviço de Medicina Legal de Leiria, onde será autopsiado e a Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias da morte.

A Lusa contactou a Polícia Judiciária de Leiria, mas ainda não foi possível obter mais esclarecimentos.