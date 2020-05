Um homem, de nacionalidade holandesa, foi encontrado morto, esta quinta-feira de manhã, em casa, no Sítio do Barranco Novo, em Vila do Bispo, no Algarve. A vítima, com cerca de 60 anos, tem vários ferimentos na cara. Há suspeitas de homicídio.

O corpo foi encontrado na cama com marcas compatíveis com agressões. A TVI sabe que a casa está remexida e há vários vidros partidos.

O homem tinha sido visto pela última vez este fim de semana, numa festa onde esteve com amigos. Foram estes que estranharam a ausência e deram o alerta à GNR, que acabou por encontrar a vítima já sem vida, esta quinta-feira, pelas 11:00.

Perante o cenário de eventual homicídio, os militares isolaram o local e contactaram a Polícia Judiciária, que já está no local a realizar perícias.