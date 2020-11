Um homem obrigado a confinamento foi apanhado na rua sem máscara, indica a GNR, nesta sexta-feira, em comunicado.

O caso ocorreu em Esmoriz, no concelho de Ovar, e o homem de 62 anos foi detido por violação do confinamento obrigatório.

Este indivíduo já tinha sido detido pelo mesmo motivo no sábado.

No decorrer de uma ação de policiamento para a verificação do dever de confinamento obrigatório, os militares da Guarda deslocaram-se à residência do suspeito onde verificaram que este se tinha ausentado do domicílio. Decorrido algum tempo, foi possível verificar o suspeito a circular na via pública não usando máscara ou viseira. O suspeito, que já tinha sido detido pelo mesmo motivo no dia 21 de novembro", conta a GNR.