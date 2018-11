A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve na quinta-feira, em Cascais, um homem suspeito de ser o autor de um crime de roubo por ‘carjacking' de uma viatura e sequestro do seu proprietário.

De acordo com a GNR, o homem de 28 anos foi detido em flagrante delito em Alcabideche, Cascais, no distrito de Lisboa, depois de ter roubado uma viatura “através de ameaças” levando o proprietário do veículo, um jovem de 19 anos, "sob sequestro".

Após iniciar a condução (…) embateu numa outra viatura, permitindo ao jovem fugir e pedir ajuda. Em ato contínuo, o suspeito iniciou nova fuga, tendo nesse momento atropelado o proprietário da viatura”, esclarece ainda o comunicado da força policial.

Os militares da GNR intercetaram o homem depois de ter abandonado a viatura e fugido a pé.

O detido já cumpriu pena de prisão efetiva por “por roubos com recurso a arma de fogo, tráfico de estupefacientes, posse de arma proibida, falsificação de documentos e furto de veículo”.

Depois de presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste – Cascais, o homem ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.