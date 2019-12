O homem que andava a monte e era suspeito de tentativa de homicídio da ex-mulher e da ex-sogra, em Reguengos de Monsaraz (Évora), foi encontrado morto, na quarta-feira à noite, revelaram hoje a PJ e a GNR.

Fonte da Polícia Judiciária (PJ) disse à agência Lusa que o homem, de 51 anos, foi encontrado morto, por disparo de arma de fogo, na sua própria residência, em Reguengos de Monsaraz.

Encontrámos o suspeito morto, na sua própria casa, e, para o efeito, utilizou uma arma de fogo”, indicou a fonte.

Também contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Évora da GNR explicou que, na quarta-feira à noite, a Polícia Judiciária solicitou a colaboração dos militares da guarda para esta operação.

Deslocámo-nos a uma residência em Reguengos de Monsaraz e o suspeito foi encontrado morto, no interior”, disse.

O óbito foi confirmado “às 06:00” de hoje e, a seguir, o corpo do homem foi removido do local e transportado para os serviços de medicina legal do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), onde vai ser realizada a autópsia, indicou a GNR.

“O resto das investigações cabem à PJ”, limitou-se a acrescentar.

Segundo a fonte da PJ, a ex-mulher e a ex-sogra deste homem, com 54 e 73 anos, respetivamente, que foram atingidas com disparos de uma arma de fogo e ficaram em estado grave, tendo sido hospitalizadas, já estão “completamente fora de perigo”.

As vítimas ainda não regressaram a casa por motivos óbvios, porque o agressor ainda não tinha sido localizado e detido”, limitou-se a esclarecer a fonte da PJ, sem adiantar mais pormenores.

Os crimes ocorreram em 10 de novembro, com alerta às 21:59, na casa da ex-mulher do suspeito, onde esta vivia com a mãe, na pequena aldeia de Cumeada, no concelho de Reguengos de Monsaraz.

As duas mulheres, atingidas com disparos de uma arma de fogo, foram transportadas, inicialmente, para o HESE e, mais tarde, para os hospitais de S. José e Santa Maria, em Lisboa.

No dia 27 de novembro, o sobrinho do suspeito foi detido, em casa, pela PJ e presente ao Tribunal de Évora que, no dia a seguir, lhe decretou a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

Em comunicado, publicado na sua página de Internet, no dia 29 de novembro, o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora revelou que o homem, de 38 anos, foi indicado pela prática de dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada.

“O juiz decidiu aplicar ao arguido a medida de coação de prisão preventiva por entender verificar-se, em concreto, perigo de continuação da atividade criminosa e perigo de perturbação do inquérito e da instrução do processo, nomeadamente perigo para a aquisição, conservação e veracidade da prova”, pode ler-se.

Segundo o DIAP, o arguido, “na sequência de adesão a plano traçado” pelo suspeito agora encontrado morto e que acompanhou, terá agido “com o propósito” de “tirar a vida a duas pessoas do sexo feminino, uma das quais sua familiar”.

E também de causar às mulheres “grande sofrimento físico e psíquico, provocando-lhes ferimentos, incluindo com recurso a arma de fogo, que só não lhes provocaram a morte, resultado que era por ambos pretendido, devido à intervenção de terceiros e à pronta assistência médica”, acrescentou o DIAP.