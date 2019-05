A GNR deteve um homem de 23 anos, em Castro Verde, no distrito de Beja, por posse de três armas proibidas, que foram apreendidas, anunciou este sábado aquela força de segurança.

O Comando Territorial de Beja da GNR, em comunicado enviado à agência Lusa, indica que a detenção do suspeito foi efetuada na quinta-feira, por militares do Posto Territorial de Castro Verde.

O comunicado refere que no decorrer de uma ação de patrulhamento à localidade de Castro Verde, os militares verificaram que o homem "apresentou um comportamento suspeito, quando verificou a presença da GNR", tendo sido "detetado na sua posse três armas proibidas".

Foram apreendidas ao suspeito "uma arma de colocar no dedo, um ´kubotan´ e um mosquetão com faca dissimulada".

Segundo fonte da GNR, o homem compareceu posteriormente no Tribunal Judicial de Almodôvar, tendo sido decidido que fica com dispensa provisória do processo e sujeito a pagar uma importância em dinheiro a uma instituição.