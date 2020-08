A GNR anunciou esta sexta-feira ter detido, em flagrante delito, uma mulher de 70 anos pelo crime de incêndio florestal, no concelho de Carregal do Sal, distrito de Viseu.

Em comunicado, a GNR explica que os militares detiveram a idosa "no decorrer do policiamento direcionado para a prevenção de incêndios florestais, numa área onde recentemente já haviam deflagrado outros" fogos.

A detenção ocorreu "logo após ter ateado o incêndio e no momento em que se colocava em fuga do local", tendo na sua posse "os objetos utilizados para causar as chamas", acrescenta a guarda.

A detida foi constituída arguida e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Santa Comba Dão, ficando a investigação a cargo da Polícia Judiciária.

A ação contou com o apoio do Núcleo de Proteção Ambiental de Santa Comba Dão da GNR.