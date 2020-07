Dez homens foram detidos em flagrante pela prática de jogo ilegal, em Vizela, distrito de Braga.

A detenção foi feita pela Guarda Nacional Republicana (GNR) através do Posto Territorial de Vizela, na sexta-feira.

Em comunicado, a Guarda informa que os dez homens têm idades entre os 25 e 55 anos.

No seguimento de uma denúncia informando que num estabelecimento daquela cidade se encontravam vários homens a jogar cartas a dinheiro, os militares da Guarda deslocaram-se para o local tendo verificado e confirmado os factos denunciados. De imediato a atividade ilícita foi cessada e os intervenientes detidos. Desta ação, resultou a apreensão de 1.173 euros em numerário e do baralho de cartas usado no jogo", lê-se na nota.