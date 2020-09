Um jovem de 20 anos foi esta segunda-feira detido em flagrante delito pela GNR, depois de ter arrombado com uma barra de ferro uma agência bancária de Penacova, distrito de Coimbra, informou fonte policial.

Fonte do comando territorial de Coimbra da GNR disse que o homem foi detido na madrugada desta segunda-feira, cerca das 05:00, no interior das instalações da Caixa Geral de Depósitos (CGD) de Penacova, localizadas no centro da vila, a menos de um quilómetro do posto da GNR.

Recebemos uma denúncia sobre barulhos na agência bancária a indicar que poderia estar a decorrer um furto. Os militares deslocaram-se de imediato ao local e surpreenderam o suspeito, encapuzado, dentro das instalações", explicou o alferes Luís Ferreira.

De acordo com a mesma fonte, para se introduzir no interior da agência bancária, o jovem usou "uma peça grande de ferro com cerca de 60 centímetros", com a qual começou por destruir parte da caixa multibanco existente no exterior, arranjando "uma brecha" para conseguir entrar.

Perante a chegada dos militares da GNR, o homem "viu que não teria escapatória" e acabou detido, indiciado por furto à entidade bancária.

A fonte da GNR disse desconhecer, nesta altura, se o jovem, que é aluno de uma escola profissional da região, possui antecedentes criminais.

O homem foi constituído arguido e presente hoje a tribunal para aplicação de medidas de coação.