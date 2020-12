Um jovem de 21 anos foi hoje detido por tentativa de homicídio e posse de arma proibida na localidade de Alvalade, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), revelou a GNR.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR adianta que o jovem foi detido na sequência de uma investigação que decorria há dois meses e que permitiu “o cumprimento de cinco mandados de busca, duas domiciliárias, duas em anexo e uma em veículo”.

Fonte da GNR adiantou à agência Lusa que a detenção do suspeito está relacionada com relatos e queixas de distúrbios na localidade de Alvalade, no interior do concelho de Santiago do Cacém, “em que foram efetuados disparos na direção de várias pessoas” na via pública.

Segundo esta força de segurança, na operação, os militares do destacamento territorial de Santiago do Cacém apreenderam uma espingarda de caça de calibre 12, uma faca e 18 cartuchos de calibre 12.

A ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção de Setúbal, da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Setúbal, do Grupo de Intervenção de Operacionais Especiais e do Grupo de Intervenção Cinotécnico da Unidade de Intervenção da GNR.

O detido, que permanece nas instalações da GNR, vai ser presente na quarta-feira ao Tribunal Judicial de Setúbal para aplicação das medidas de coação.