Militares do GNR do Posto Territorial de Miranda do Douro detiveram quatro suspeitos de "roubo por esticão" que estavam referenciados por casos similares no Reino Unido, Espanha, Bragança e Mirandela, informou hoje aquela força policial.

Os detidos têm idades compreendidas entre 33 e 42 anos, foram detidos por roubo por esticão na via pública", indicou fonte do GNR.

Segundo a GNR, o episódio aconteceu localidade de Duas Igrejas, concelho de Miranda do Douro, no distrito de Bragança, quando uma das mulheres suspeitas, abordou uma idosa pedindo-lhe informações e, como forma de agradecimento, ofereceu-lhe um fio de bijuteria.

"No momento em que a suspeita coloca o fio no pescoço da vítima, tenta arrancar-lhe o fio em ouro, que esta trazia", refere em comunicado, a mesma fonte.

Segunda a GNR, devido à intervenção de uma testemunha, os suspeitos colocaram-se em fuga, num veículo de matrícula espanhola.

Dado o alerta à GNR, de imediato, foi desencadeada uma operação policial para localizar e intercetar a viatura em fuga, o que veio a acontecer a 500 metros da fronteira com Espanha, acabando por deter os indivíduos.

O veículo e o fio de bijuteria foram apreendidos.

Os suspeitos estão detidos nas instalações da GNR de Miranda do Douro, sendo presentes na quinta-feira, ao Tribunal Judicial local, para interrogatório.