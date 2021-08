Mais de 100 carros participaram em corridas ilegais na madrugada deste sábado junto à Praia da Figueirinha, em Setúbal.

Além da ocupação da via pública, encontravam-se no local "cerca de 250 pessoas", "sem cumprir o distanciamento social", ajuntamento que não é permitido segundo as medidas de combate à pandemia de covid-19.

Segundo a GNR, os condutores e outros ocupantes dos veículos estavam a ocupar ilegalmente os dois sentidos da Estrada Nacional 10-4, junto ao parque de estacionamento da referida praia.

Foi possível apurar que o evento, que contava com cerca de 130 veículos, decorria sem qualquer licenciamento, com espectadores e veículos a ocupar a via pública, no parque de estacionamento da praia da Figueirinha, bem como nas bermas da EN 10-4, provocando graves constrangimentos à fluidez de tráfego rodoviário, pelo que a intervenção da Guarda Nacional Republicana permitiu a desocupação das referidas vias e o restabelecimento da normal circulação", indica a GNR em comunicado divulgado.

No decorrer da operação, foram "intercetados e fiscalizados 67 condutores" e "apreendidos 36 veículos".

Foram, ainda, multados dois condutores por não terem carta.

"Esta ação decorreu com o reforço do Destacamento Territorial de Setúbal, do Destacamento de Intervenção (DI) de Setúbal e do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI)", apontou, ainda, a GNR.