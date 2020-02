Mais de 30 cabras e ovelhas foram mortas nos últimos 15 dias por uma matilha de cães vadios em quatro freguesias do concelho de Viana do Castelo, informou esta quinta-feira à Lusa fonte da GNR.

Contactada pela agência Lusa, a fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo revelou que "hoje, cerca das 11:00, foi denunciado um ataque por quatro cães vadios a um rebanho que se encontrava num terreno privado situado na União de Freguesias de Torre e Vila Mou, que resultou numa ovelha ferida".

Na quarta-feira, adiantou a fonte da GNR, foi reportado por "um habitante da aldeia de Moreira de Geraz do Lima, novo ataque, por cinco cães vadios a um rebanho que se encontrava num terreno agrícola vedado, tendo sido mortas dez cabeças de gado".

Foi solicitada a presença dos militares do posto de Lanheses para tomarem conta da ocorrência", afirmou aquela fonte.

No dia 8 de fevereiro, o ataque denunciado à GNR ocorreu em São Salvador da Torre, "por quatro cães, que feriram duas ovelhas".

De acordo com os registos da GNR, no dia 4 de fevereiro, em Nogueira, foi formalizada nova denúncia de "um ataque de cães que matou dez animais e feriu três".

O primeiro caso registado este mês ocorreu na madrugada de 31 de janeiro para 1 de fevereiro, resultando na morte de 17 cabras numa exploração agrícola em Geraz do Lima, Viana do Castelo.

Na altura, em resposta escrita a um pedido de esclarecimento enviado pela agência Lusa, fonte do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) afastou a hipótese de um ataque de lobos, quer pelos "ferimentos" que o gado caprino apresentava, quer por "outros indícios" recolhidos no local, por uma equipa de "vigilantes da natureza".

Os ferimentos, bem como outros indícios existentes, não são compatíveis com um ataque por parte de lobos. Tudo aponta para que a causa destas mortes esteja relacionada com um ataque de cães assilvestrados", sustenta o ICNF.

A "corroborar" aquela "convicção", acrescenta o instituto público, "há notícia de outros ataques semelhantes que ocorreram na região, nos quais algumas testemunhas oculares relataram terem visto cães a atacarem rebanhos".

Por não estar relacionada com ataques de lobos, os proprietários da exploração agrícola na aldeia de Santa Maria de Geraz do Lima, Viana do Castelo, não terão direito a indemnização.

O ICNF continua a acompanhar estas ocorrências e a diligenciar no sentido de investigar as causas dos ataques de animais selvagens a rebanhos, promovendo a indemnização dos proprietários sempre que se apura que a causa da morte está relacionada com ataques de lobos, o que neste caso não ocorreu", reforça a nota enviada à Lusa.

A morte de 17 cabras ocorreu durante a madrugada. Os militares do posto da GNR de Lanheses deslocaram-se ao local e tomaram conta da ocorrência.