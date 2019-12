A militar da GNR que estava a ser julgada por suspeitas de empunhar uma arma contra um superior hierárquico, a quem acusava de assédio sexual, foi, esta segunda-feira, condenada a dois anos de pena suspensa. A mulher vai ainda ter de pagar 1030 euros, acrescidos de juros, à vítima.

O tribunal não deu como provado o assédio e considerou que havia uma relação entre ambos.

De acordo com a acusação, em causa estão factos ocorridos em 19 de maio de 2018 no interior do posto da GNR de Mondim de Basto, distrito de Vila Real, quando, segundo o Ministério Público, uma altercação entre a militar e o chefe, com a patente de guarda principal, acabou com a arguida a cair de umas escadas e a ameaçar o opositor “com recurso a arma de fogo”.