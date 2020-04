A GNR deteve dois homens, de 47 e 31 anos, em situações distintas, pelo crime de tráfico de estupefacientes nos concelhos de Condeixa-a-Nova e Coimbra, foi anunciado esta terça-feira.

Segundo o Comando Territorial de Coimbra, as detenções ocorreram no domingo, através do Posto Territorial de Soure e Souselas, no âmbito de ações de fiscalização relacionadas com a restrição às deslocações rodoviárias por causa da pandemia da covid-19.

"Dois dos condutores mandados parar demonstraram desconforto e nervosismo, comportamentos que levaram a que os militares realizassem buscas aos veículos em que seguiam, onde foram detetadas substâncias estupefacientes", refere a GNR em comunicado.

Ao mais novo, de 31 anos, "consumidor de droga, foram apreendidas 13 doses de heroína e uma de haxixe, pelo que foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Condeixa-a-Nova".

De acordo com o Comando Territorial de Coimbra, o material detetado na viatura do suspeito de 47 anos levou a que militares do Núcleo de Investigação Criminal de Montemor-o-Velho realizassem uma busca à sua residência.

No âmbito da busca domiciliária, os militares apreenderam um total de 909 doses de haxixe, 10.200 euros em dinheiro, 25 volumes de maços de tabaco e 140 cigarros soltos, um telemóvel, uma viatura ligeira de mercadorias e um ‘tablet'.

Depois de presente ao Tribunal Judicial de Coimbra, o suspeito ficou sujeito a apresentações periódicas no posto da área da sua área de residência.