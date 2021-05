Um homem de 21 anos, de nacionalidade estrangeira, sofreu hoje ferimentos graves na sequência de um acidente de trabalho com um motocultivador, em São Teotónio, no concelho de Odemira (Beja), disseram fontes dos bombeiros e da GNR.

O segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Odemira, José Colaço, indicou à agência Lusa que o homem estava a efetuar trabalhos agrícolas com um motocultivador, tendo a máquina caído em cima de uma perna da vítima, causando-lhe "ferimentos graves".

José Colaço adiantou que o acidente ocorreu em Vale Figueira, freguesia de São Teotónio, numa unidade agrícola que se dedica à exploração de frutos vermelhos.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o homem foi transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o hospital de Beja.

A fonte da GNR indicou que se tratou de um acidente de trabalho, pelo que foi contactada a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

O alerta, de acordo com o CDOS, foi dado às 13:53, tendo sido mobilizados bombeiros e veículos da corporação de Odemira, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Odemira, e um helicóptero, além da GNR, num total de 13 elementos e cinco viaturas.