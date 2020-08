Uma mulher deslocou-se ao hospital de Penafiel esta quarta-feira depois de ter sofrido um aborto espontâneo, no sábado. O caso aconteceu em Paços de Ferreira, e a mulher acabou por contar toda a história na unidade hospitalar, onde confirmou ter queimado o feto e espalhado as cinzas no quintal da sua casa.

Ao que a TVI apurou junto da GNR de Paços de Ferreira, a mulher, que estava grávida de 31 semanas, sentiu a necessidade de ir ao hospital depois de complicações de saúde causadas pelo aborto espontâneo.

O hospital alertou de imediato a GNR de Penafiel, que tomou conta da ocorrência e pediu ao comando de Paços de Ferreira que efetuasse averiguações na casa onde terá ocorrido o caso, uma vez que é a sua área de jurisdição.

A mulher afirma que o feto nasceu morto, mas não explicou quais as razões para o ter queimado.

O caso está agora nas mãos da Polícia Judiciária.