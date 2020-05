A GNR de Quarteira, no concelho de Loulé, distrito de Faro, deteve dois elementos das mesma família, pai e filho, por estarem na posse de armas proibidas e terem animais selvagens na residência, anunciou a força de segurança.

Pai e filho, de 49 e 22 anos, foram detidos em Quarteira, depois de a GNR ter feito uma busca domiciliária e ter encontrado aves, um macaco e armas proibidas, indicou a mesma fonte.

Armas apreendidas pela GNR

Entre o material e animais encontrados pela GNR nesta operação estão uma pistola de alarme, 22 munições, um aerossol de defesa, um macaco “Macaca Mulata”, uma águia de Harris “Parabuteo Unicinctu”, uma coruja das torres “Tyto Alba” e um bufo real “Bubo Bubo”.

“O armamento foi apreendido e as aves ficaram ao cuidado do proprietário, por decorrerem diligências sobre a legitimidade da posse como criador, tendo sido a situação reportada ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)”, referiu ainda a GNR, sublinhando que o macaco em causa pertence a uma “espécie protegida pela Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem (CITES)” e foi posto ao cuidado do zoológico de Lagos.