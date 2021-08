Populares retiveram no concelho de Águeda um suposto incendiário, que veio a ser detido pelo crime de incêndio florestal pelos elementos do Posto Territorial de Águeda da GNR, informou esta sexta-feira o Comando Territorial de Aveiro daquela força de segurança.

"Na sequência de um alerta de incêndio, os militares da Guarda deslocaram-se rapidamente para o local, onde se depararam com um foco de incêndio já dominado por populares e com o alegado autor do incêndio retido", relata a GNR.

No decorrer das diligências policiais foi detido o suspeito, um homem de 28 anos, e apreendido o material utilizado na ignição do incêndio" refere a GNR em comunicado, dando conta de que os factos ocorreram quinta-feira.

Segundo o comunicado a GNR, o detido será esta sexta-feira presente a primeiro interrogatório no Tribunal de Águeda, para eventual aplicação de medidas de coação.