O ministro da Administração Interna entregou 47 viaturas ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), um reforço de meios realizado no âmbito do "mais ambicioso programa de investimento de sempre na GNR".

Em frente ao Mosteiro da Batalha, perante as viaturas alinhadas e os guardas formados, Eduardo Cabrita destacou a importância dos meios colocados ao dispor daquele serviço da GNR, para "defender o país e a qualidade de vida dos portugueses daquilo que é um dos maiores desafios dos nossos tempos: o desafio de um mundo sustentável, equilibrado ambientalmente, em que haja futuro para a humanidade".

Os desafios globais que hoje nos confrontam, com as alterações climáticas e com a ilicitude ambiental, são um dos principais desafios daquilo que é a obrigação da humanidade e a obrigação do Estado português", sublinhou.

Eduardo Cabrita confirmou ainda o regresso dos guardas florestais, criticando o "caminho errado" que levou à extinção dessa força.

Os guardas florestais vão renascer na GNR e terão, já em 2019, o recrutamento de 200 elementos adicionais para esse corpo tão importante para a salvaguarda da segurança na nossa floresta". Este ano também, o SEPNA foi reforçado com mais de 100 elementos.

Além disso, o ministro da Administração Interna anunciou que "dentro de poucos dias, ainda este ano" serão atribuídas 140 viaturas aos comandos territoriais da GNR, de modo a "renovar as estruturas de apoio ao patrulhamento".

Este ano temos o maior número de guardas em formação desde há muitos anos, cerca de 950 entre os concluíram e os que estão em fase final de formação", disse, sublinhando que a GNR está "presente em mais de 80% do território nacional" e "tem contribuído para que a criminalidade violenta e grave esteja a diminuir 9%".

Até 2021 está prevista a atribuição de mais de duas mil viaturas para forças e serviços de segurança, num investimento total de cerca de 50 milhões de euros.