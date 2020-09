O preso que se havia evadido do estabelecimento prisional do Pinheiro da Cruz, em Melides, foi esta terça-feira apanhado pela GNR no lugar das Ferrarias, em Grândola.

Segundo apurou a TVI, o homem de 36 anos encontrava-se a monte desde domingo, dia 14 de setembro. As buscas decorreram até às 10:00 desta terça-feira.

As operações de busca contaram com o apoio do Grupo de Intervenção Cinotécnica e da Unidade de Emergência Proteção e Socorro da GNR.