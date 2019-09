Um homem, de 81 anos, é suspeito de ter causado um incêndio em Viseu ao tentar queimar um ninho de vespas.

A GNR de Viseu identificou o idoso, que é suspeito da prática do crime de incêndio florestal.

O fogo em questão, que ocorreu na terça-feira, consumiu uma área de 1200 metros de terreno agrícola e mato.

"No âmbito da investigação criminal de um incêndio agrícola ocorrido no dia 3 de setembro, foi possível aos militares identificar o seu autor, um idoso que, ao utilizar o fogo para destruir um ninho de vespas no solo, usando gasóleo para o efeito, perdeu o seu controlo, acabando por consumir uma área de 1 200 metros de terreno agrícola e de mato", explica a GNR, em comunicado.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Viseu.