A GNR deteve duas mulheres e um homem, com idades entre os 21 e 23 anos, por suspeitas de tráfico de droga, junto à fronteira do Caia, em Elvas, no distrito de Portalegre, foi anunciado esta sexta-feira.

Em comunicado, o Comando Territorial de Portalegre da GNR indica que as detenções foram efetuadas na quinta-feira, por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Elvas, depois de as três pessoas suspeitas, que seguiam numa viatura junto à fronteira do Caia, terem sido abordadas pela guarda.

O facto de relevarem nervosismo e não terem justificação para circularem naquela zona originou uma busca à viatura, onde foi detetada uma bolsa com 2.056 doses de haxixe", refere o comunicado.

Segundo a GNR, as duas mulheres e o homem foram presentes hoje ao Tribunal Judicial de Elvas, ficando sujeitos à medida de coação de apresentações semanais em posto policial da área de residência.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Elvas e da Secção de Informações e Investigação Criminal.