Um homem, de 66 anos, foi detido pelo crime de violência doméstica, no concelho de Amarante, anunciou este domingo o Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Penafiel, do Comando Territorial da GNR do Porto.

Em comunicado, a GNR esclarece que, na sequência de uma investigação relacionada com violência doméstica, os militares apuraram que “o suspeito agredia física e psicologicamente a ex-mulher, de 50 anos, com a qual esteve casado até 2014”.

Apurou ainda que, “após a separação, o suspeito continuou a coagir a vítima com insultos e ameaças de morte e contra a integridade física”.

De acordo com a GNR, o homem, com antecedentes criminais - foi condenado a uma obrigação de proibição de contactos com a vítima, em janeiro, resultando numa pena suspensa de dois anos e nove meses - continuou os insultos e as ameaças, perseguindo a vítima e seus familiares, controlando as rotinas diárias e fazendo rondas à sua residência.

O detido já foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial de Marco de Canaveses, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão domiciliária.