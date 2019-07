As golas antifumo distribuídas no âmbito da medida “Aldeias Seguras” não são inflamáveis, conclui o relatório preliminar pedido pela Proteção Civil.

De acordo com os resultados dos testes feitos pelo Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais da Universidade de Coimbra, as golas “não entraram em combustão com chama”, mesmo em condições extremas.

Em conclusão podemos dizer que as golas testadas não se inflamaram – isto é não entraram em combustão com chama – mesmo quando sujeitas a um fluxo de calor de muito elevada intensidade, produzido por chamas cuja altura variou entre um e quatro metros, mesmo quando colocadas a uma distância inferior a 50 centímetros das chamas, durante mais de um minuto”, diz o documento.

Os ensaios concluíram ainda que as golas chegam a furar quando testadas a cerca de 20 centímetros das chamas, mas sem arderem.A investigação em torno da polémica sobre as golas antifumo foi aberta com carácter urgente, a pedido de Eduardo Cabrita.

Os testes destinaram-se “a avaliar o comportamento das golas quando expostas a um ambiente próximo de um incêndio florestal” e, “em concreto, avaliar se as referidas golas se inflamavam quando sujeitas a um forte fluxo radiativo, semelhante ao de uma frente de chamas como as que ocorrem em incêndios florestais, podendo colocar em perigo o seu utente, pelo facto de entrarem em combustão”.

A ANEPC entregou um conjunto de 28 golas idênticas às que foram distribuídas à população, para a realização dos ensaios.

O ministro pediu no sábado à Inspecção-Geral da Administração Interna a abertura de “um inquérito urgente”.

A questão das golas antifumo inflamáveis já levou à demissão de Francisco Ferreira, técnico adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil, após ter sido noticiado o seu envolvimento na escolha das empresas para a produção dos kits para o programa “Aldeias Seguras”.

O CIIF refere que o documento “constitui um relatório preliminar muito sucinto, uma vez que não foram ainda analisados muitos dos parâmetros que foram objeto de medição e registo durante os ensaios”.