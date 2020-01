Um camião carregado com tijolos largou inadvertidamente a carga esta sexta-feira quando seguia na A43 na freguesia de São Cosme, Gondomar, tendo provocado um acidente que fez três feridos ligeiros.

À TVI24, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto disse que os tijolos que ficaram dispersos na via levaram à colisão de duas viaturas ligeiras, nas quais viajavam as pessoas que ficaram feridas.

As vítimas foram assistidas no local.

O alerta para o acidente, que ocorreu no sentido este-oeste da autoestrada, foi recebido às 9:45.