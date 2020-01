A GNR da Covilhã intercetou mais de 50 participantes em corridas clandestinas de automóveis no Parque Industrial do Tortosendo, que decorriam "sem qualquer licenciamento e provocando graves constrangimentos" na via pública, foi esta segunda-feira anunciado.

Segundo informação do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR, durante a operação policial de fiscalização rodoviária, levada a cabo no passado sábado, foram levantados 12 autos de contraordenação.

Em causa, segundo a nota, está "a transformação de veículos, a existência de veículos com características não averbadas e outras infrações de âmbito da legislação rodoviária".

A GNR apreendeu ainda quatro veículos automóveis "por alterações às características" e notificou os respetivos proprietários para realização de inspeção extraordinária obrigatória.

Foram ainda levantadas duas contraordenações por consumo de estupefacientes, tendo sido apreendidas quatro doses de anfetaminas, duas doses de canábis e uma dose de haxixe.

A operação decorreu com o reforço do Destacamento de Trânsito e do Destacamento de Intervenção de Castelo Branco.