O coordenador da task-force para o Plano de Vacinação contra a covid-19 apontou, esta quarta-feira, a data de 4 de julho para começar a vacinar as pessoas com mais de 18 anos.

A nossa estimativa é começarmos a vacinar as pessoas acima dos 20 anos no dia 4 de julho. Estamos a dia 23, portanto, estamos a falar daqui a 15 dias. Quando digo 20 anos, é dos 18 para cima, não vamos deixar os 18 anos fora dos 20 anos. Portanto, desde os 18 até aos 30 anos."

Daqui a 15 dias temos todas faixas etárias em processo vacinação", reforçou Gouveia e Melo durante uma audição na Comissão de Saúde, no Parlamento.

O vice-almirante explicou que o objetivo sempre foi dar prioridade às faixas etárias mais vulneráveis e ir "descendo" de forma uniforme em todas as regiões do país. Ressalvou, no entanto, que "estamos a vacinar no máximo da nossa capacidade" e que o processo só não é acelerado pelo stock limitado de vacinas.

Questionado sobre o porquê de não estarem a ser usadas as farmácias para acelerar a vacinação, Gouveia e Melo justificou com a dificuldade de ter um espaço para o recobro de 30 minutos necessário após a vacinação.