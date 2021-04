Os professores e funcionários das escolas que não foram vacinados contra a covid-19 devido a uma falha vão sê-lo a partir desta semana, garantiu, neste sábado, o coordenador da ‘task force’ do plano de vacinação.

Ninguém está esquecido. Se houve professores e auxiliares que não foram incluídos por falha de processo, serão novamente incluídos dentro do processo de vacinação normal e com a mesma prioridade que têm agora”, disse o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo no final de uma visita ao centro de vacinação de Gondomar, no distrito do Porto.