O Ministério da Ciência e Ensino Superior tem reunido com dioceses de todo o país para avaliarem a disponibilidade de estas colocarem camas no mercado de arrendamento para estudantes, nomeadamente através da transformação de antigos seminários em residências universitárias.

Segundo o Jornal de Notícias, o processo tem sido liderado por Sobrinho Teixeira, secretário de Estado do Ensino Superior, que já se reuniu com o Cardeal-patriarca de Lisboa e com os bispos do Porto, Aveiro e Lamego, preparando também um encontro com o bispo de Leiria-Fátima.

A mesma fonte adianta que as dioceses têm manifestado interesse, inclusivamente, em reabilitar o seu edificado, recorrendo ao Fundo de Reabilitação para transformar edifícios antigos em residências para universitários.

Ao JN, Sobrinho Teixeira sublinha, no entanto, que neste processo o Governo é apenas um agente "facilitador", já que os contratos terão de ser celebrados entre as dioceses e as respetivas instituições do ensino superior.