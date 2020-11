A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) acusa o Governo de ter uma dívida de 44 milhões de euros em atraso. Os pagamentos em falta estão relacionados com o combate a incêndios, transporte de doentes e apoios extraordinários, apurou o Jornal de Notícias.

O presidente da Liga, Jaime Marta Soares, esclarece que estão em causa sete milhões do orçamento suplementar, 25 milhões em dívida pelo transporte de doentes e 12 milhões relacionados com despesas extraordinárias com incêndios.



Além da LBP, também a Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários confirma pagamentos em atraso e realça a situação difícil que se vive, particularmente, nas localidades do interior.



Questionado pelo JN, o Ministério da Administração Interna garante que as transferências do orçamento suplementar vão concretizar-se no próximo mês.



O Governo também assume uma dívida acumulada de 8,5 milhões de euros e garante que cerca de metade está pronta a ser liquidada.



A tutela sublinha ainda que orçamento do próximo ano contém uma verba extraordinária de três milhões de euro para os bombeiros.