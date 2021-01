O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vai mesmo desaparecer e vai passar a chamar-se Serviços de Estrangeiros e Asilo (SEA) e a investigação criminal passa para a Polícia Judiciária.

De acordo com o Diário de Notícias, o Executivo também quer repartir as suas funções policiais pela Polícia Judiciária, PSP e GNR. O mesmo jornal adianta que para as competências administrativas - que tratam passaportes, vistos, autorizações de residência, refugiados - será criado, na tutela do Ministério da Administração Interna, um novo organismo, que vai designar-se Serviço de Estrangeiros e Asilo.

Estas alterações no SEF acontecem na sequência da morte de um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa, uma notícia que a TVI avançou em primeira mão.

Há três inspetores acusados de homicídio e mais nove com processos disciplinares.