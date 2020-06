A diretora-geral da Saúde anunciou esta segunda-feira, na conferência de imprensa de balanço da pandemia de Covid-19 em Portugal, que estão nesta altura cinco crianças internadas com a doença no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, uma delas nos cuidados intensivos.

Graça Freitas revelou que na unidade hospitalar de Lisboa já estiveram internadas 14 crianças no total, tendo o número diminuído para cinco atualmente, e que das duas crianças em cuidados intensivos apenas uma se mantém nesta unidade, mas com evolução favorável. A responsável revelou ainda que, de todas as crianças acompanhadas neste hospital, metade já recuperaram.

No Dia da Criança, a diretora-geral da Saúde quis também deixar um apelo, na abertura da conferência, antes de ser questionada sobre os menores com Covid-19. Graça Freitas sublinhou que não há, nesta altura, nenhuma razão para que as crianças não tenham as vacinas atualizadas .

A última coisa que queremos ter nesta altura são surtos de outras doenças", sublinhou, depois de dizer que "tudo o que diz respeito ao universo das crianças se deve manter na área da saúde", das vacinas ao "teste do pezinho".

A diretora-geral da Saúde frisou ainda que as crianças têm o direito a brincar, a aprender, a divertir-se e a conviver, desde que tudo seja feito cumprindo as regras de etiqueta respiratória e distanciamento social.

Já a secretária de Estado adjunta da Saúde, Jamila Madeira, fez um apelo aos portugueses para que "não baixem a guarda" na luta contra a Covid-19.

A batalha não está ganha, continuamos a precisar do empenho de todos", sublinhou a governante, no dia em que o país começa a terceira fase do desconfinamento, com a reabertura do pré-escolar, ginásios, centros comerciais, salas de espetáculo, cinemas ou museus.

Jamila Madeira falou ainda sobre as medidas específicas para a região de Lisboa, que regista esta segunda-feira 96,5% dos novos casos de Covid-19, sublinhando que as autoridades estão em campo para rastrear, monitorizar e colocar em isolamento todos os casos suspeitos, havendo capacidade para recolher diariamente sete mil colheitas, ou seja, para quase 50 mil testes numa semana.

A diretora-geral da Saúde voltou a ser questionada, por sua vez, sobre a imunidade dos infetados com Covid-19. Assinalando que a doença tem "muito poucos meses", Graça Freitas diz que ainda não é possível saber qual é o número de anticorpos protetor e se esse nível se mantém.

No que diz respeito à imunidade, ainda temos de aprender muita coisa", frisou, garantindo que as pessoas que são consideradas curadas e, passado algum tempo, voltam a ter teste positivo à Covid-19, não transmitem a doença.

Falando ainda sobre a possibilidade de os adeptos se juntarem nas imediações dos estádios de futebol, perante o recomeço da Liga, a diretora-geral da Saúde sublinhou que "o vírus não desapareceu" e fez um "apelo à responsabilidade".