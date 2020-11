A diretora-geral da Saúde disse esta segunda-feira que a região Norte continua a ser mais afetada pela covid-19, ao registar 1.332 casos por 100.000 habitantes, mas destacou a tendência de abrandamento em alguns concelhos com incidência elevada.

Há assimetrias concelhias e assimetrias regionais. A região Norte, com 1.332 casos por 100.000 habitantes, continua a ser a mais afetada, seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo com 500 casos por 100.000 mil habitantes”, disse Graça Freitas, na conferência de imprensa de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus.