A linha SNS24 está a receber, em média, mais de 1.400 chamadas por dia por causa do novo coronavírus. Desde 20 de janeiro, a linha do Serviço Nacional de Saúde já atendeu mais de 56 mil chamadas relacionadas com o surto.

De acordo com o Jornal de Notícias, que cita dados dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, o site também tem tido mais acessos para procura de informações.

Desde 25 de janeiro, houve mais de 340 mil acessos para procura de esclareciments sobre o Covid-19.

Em relação às chamadas, a maioria dos utentes que ligou para a linha SNS24 apresentava sintomas, tendo sido validados 105 casos.

A diretora da linha SNS24 disse, numa entrevista este sábado no Jornal da Uma, da TVI, que a maioria das pessoas que entra em contacto quer saber como se pode prevenir.

Arlete Monteiro não sente que os portugueses estejam alarmadas, mas sim preocupados "em garantir que se previnem e ajudam a prevenir os outros".

Em concordância com Graça Freitas, referiu que os portugueses estão muito preocupados com as máscaras, mas que estas são para ser utilizadas por pessoas com sintomas gripais.

Em entrevista à TVI24,a diretora-geral de Saúde anunciou um reforço das linhas de apoio, dado o aumento de casos na Europa.