A ministra da Saúde confirmou, esta segunda-feira, a primeira morte por Covid-19 em Portugal. O anúncio foi feito numa conferência de imprensa conjunta entre o Governo e a Direção-Geral da Saúde (DGS).

É com grande pesar que o Ministério da Saúde informa que faleceu hoje, no Hospital de Santa Maria, um doente que estava internado e que tinha a doença Covid-19", afirmou Marta Temido.

Marta Temido apresentou, em nome do Ministério e do Serviço Nacional de Saúde (SNS), as "mais sinceras condolências" à família e amigos da vítima.

Trata-se de um homem, de 80 anos, que tinha "várias patologias associadas" que se encontrava internado há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A TVI sabe que se trata do antigo massagista, Mário Veríssimo, que trabalhou com o treinador Jorge Jesus no Estrela da Amadora.

A ministra aproveitou a ocasião para agradecer o empenho dos profissionais de saúde do Centro Hospitalar Lisboa Norte no tratamento a este doente.

Alertou os portugueses que têm de se "consciencializar dos riscos que correm" e que não podem permitir que a sociedade fique "destruturada".

Estamos num momento em que é importante que todos nos consciencializemos dos riscos que corremos e que um desses riscos é o risco de a nossa sociedade se destruturar e não podemos permitir que isso aconteça. Estamos num momento como se fosse uma guerra, e numa guerra temos que ter disciplina".

A fatalidade com que hoje nos confrontamos e a gravidade daquilo que sabemos que é este momento devem fazer com que todos reflitam sobre aquilo que é esperado de cada um", acrescentou.

Questionada se Portugal tem condições para fazer o despiste a todos as pessoas que sejam consideradas como casos suspeitos, Marta Temido disse que o país "está a adaptar as práticas" às orientações que vai recebendo e à medida que o surto vai evoluindo.

DGS: "Vamos ter mais pessoas a falecer. Faz parte da história natural da doença"

Sobre os casos internados nos cuidados intensivos, Graça Freitas confirmou que existem, até ao momento, 18 pessoas nessa unidade e que "umas estão mais críticas que outras" sem revelar o número certo. A diretora-geral da Saúde admitiu ainda a possibilidade de mais mortes nos próximos dias, uma vez que isso "faz parte da história natural da doença".

Vamos ver como vai ser o desfecho. Todos sabemos que a taxa de mortalidade desta doença é superior a 2% em todo o mundo e, portanto, teremos nos próximos dias, e durante os próximos meses e nas próximas semanas, mais pessoas a falecerem. Faz parte da história natural da doença".

No entanto, ressalvou que o SNS tudo fará para reduzir o número de vítimas mortais ao mínimo.

Marcelo apresenta "sentidos pêsames" à família

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou esta segunda-feira a morte da primeira vítima em Portugal da pandemia do Covid-19, e apresentou "sentidos pêsames" à família.

O Presidente da República apresenta os seus sentidos pêsames à família da primeira vítima mortal da pandemia do Covid-19 em Portugal, cujo falecimento acaba de ser confirmado pelas autoridades de Saúde", lê-se numa mensagem publicada hoje no site da Presidência.

Também o primeiro-ministro apresentou condolências à família da vítima, dizendo que foi "com consternação" que recebeu a notícia da primeira morte em Portugal. "Este, que é um momento de respeito, deve servir também para reforçarmos a consciência coletiva dos riscos que corremos", acrescentou António Costa.

Em Portugal, 331 pessoas foram infetadas até esta segunda-feira, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde.